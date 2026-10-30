Guerra in Sudan, allarme Unicef: aumentano le vittime tra i bambini

L’Unicef ha sottolineato che, l’escalation del conflitto in Sudan continua a mietere vittime innocenti nel totale disprezzo dei diritti umani fondamentali. In un contesto segnato da oltre tre anni di scontri devastanti, l’impiego crescente di droni armati contro centri abitati, mercati e strutture essenziali sta trasformando ogni momento di vita quotidiana in una minaccia mortale. Di fronte a questa drammatica realtà, la comunità internazionale è chiamata a reagire con urgenza per garantire protezione ai minori e fermare una carneficina che sta distruggendo il futuro di un’intera generazione.

L’allarme

“I bambini dovrebbero poter andare al mercato, frequentare la scuola o ricorrere alle cure mediche senza mettere a rischio la propria vita”. È l’allarme lanciato da Etleva Kadilli, direttrice regionale dell’Unicef per l’Africa orientale e meridionale, dopo l’attacco con droni armati del 26 ottobre contro un mercato a Nyala, nel Darfur meridionale, in Sudan, nel quale sono stati uccisi almeno cinque bambini tra i 7 e i 14 anni e altri due sono rimasti feriti. Una settimana prima, il 19 ottobre, un attacco con droni contro un affollato mercato di Abyei aveva provocato almeno 80 morti, tra cui donne e bambini.

Le vittime

Secondo l’Unicef, tra gennaio e settembre 2026 sono stati segnalati in Sudan oltre 400 bambini uccisi o feriti. Gli attacchi con droni hanno inoltre danneggiato abitazioni e infrastrutture civili, tra cui scuole, strutture sanitarie, reti idriche e mercati. “Per i bambini in Sudan, anche gli aspetti più ordinari della vita quotidiana stanno diventando sempre più pericolosi”, denuncia Kadilli, sottolineando che “andare al mercato non dovrebbe mai costare la vita a un bambino”. “Dopo oltre tre anni di conflitto, i bambini in Sudan hanno bisogno di maggiore protezione dalla violenza, non di nuovi modi in cui il conflitto possa colpirli. Bisogna porre fine alle uccisioni e alle ferite inflitte ai bambini”.

Fonte Agensir