Guantanamo: incontro tra i vertici militari di Stati Uniti e Cuba

In un contesto di relazioni sempre più tese tra Stati Uniti e Cuba, i vertici militari dei due Paesi si sono incontrati nella base navale di Guantanamo Bay. Il generale statunitense Francis Donovan e il generale cubano Roberto Legrá Sotolongo hanno discusso questioni legate alla sicurezza operativa e alla protezione dell’installazione militare. L’incontro rappresenta un raro momento di dialogo tra le forze armate dei due Paesi nonostante le recenti tensioni politiche.

L’incontro

Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay, la base statunitense sull’isola caraibica, nel mezzo delle relazioni tese tra Washington e L’Avana dopo la minacciata “presa di controllo” minacciata dal presidente Donald Trump. Il generale statunitense Francis Donovan ha incontrato il generale cubano Roberto Legra Sotolongo “per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa”, ha dichiarato il Comando Sud militare degli Stati Uniti (Southcom) in un post su X, accompagnato da una fotografia dell’incontro. Il comandante del Southcom, il generale Francis L. Donovan, ha incontrato il generale di corpo d’esercito, il generale Roberto Legrá Sotolongo, primo viceministro del Capo di Stato maggiore generale e altri alti dirigenti dell’esercito cubano presso “il perimetro della stazione navale di Guantánamo Bay, a Cuba, per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa”.

I temi trattati

Il generale Donovan ha inoltre condotto “una valutazione della sicurezza perimetrale della base navale e ha discusso con gli ufficiali della base la protezione della forza, la sicurezza dei membri del servizio e delle loro famiglie e la prontezza operativa”. La base navale di Guantanamo Bay “è un hub operativo e logistico vitale che supporta gli sforzi militari statunitensi per contrastare le minacce alla sicurezza, alla stabilità e alla democrazia nel nostro emisfero”. Donovan, in base a un altro post sempre corredato da foto, “ha ispezionato personalmente tutti gli aspetti della situazione di sicurezza della stazione navale di Guantanamo Bay, conducendo una valutazione completa della sicurezza perimetrale, discutendo la protezione delle truppe, la prontezza operativa e le misure per garantire l’incolumità dei membri del servizio, delle loro famiglie e della forza congiunta di stanza presso l’installazione con i funzionari della base”.

Fonte Ansa