Giugno 2026 entra nella storia: mai così caldo nell’Europa occidentale

L’Europa occidentale ha vissuto un giugno senza precedenti, segnato da temperature record che confermano l’accelerazione della crisi climatica. Secondo i dati del programma Copernicus, il mese appena trascorso è stato il più caldo mai registrato nell’area e il secondo più caldo a livello globale. Al caldo eccezionale si sono aggiunti mari insolitamente caldi, siccità diffusa e incendi boschivi, con conseguenze sempre più pesanti per la salute, gli ecosistemi e le infrastrutture del continente.

Il dato

Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l’Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (Ecmwf). L’Europa a giugno è stata colpita da un caldo estremo sia su terra che su mare, soprattutto la parte occidentale. L’ondata di caldo ha battuto record mensili e storici di temperatura in diversi paesi europei e ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo.

Le condizioni di siccità

Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità iniziate a svilupparsi durante l’ondata di caldo di maggio e hanno contribuito all’attività degli incendi boschivi, in particolare nella Penisola Iberica e nel sud della Francia, e a un aumento del rischio di siccità in alcune zone dell’Europa orientale. “Giugno 2026 ha sottolineato quanto profondamente stia cambiando il clima – ha affermato Samantha Burgess, Strategic lead for Climate presso Ecmwf – L’Europa occidentale ha registrato il giugno più caldo mai registrato e ha continuato a mantenere un calore record nell’oceano globale. Insieme, questi documenti riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore. Il risultato sono ondate di caldo sempre più intense, un oceano costantemente caldo e rischi crescenti per persone, ecosistemi e infrastrutture in tutta Europa e oltre”.

Fonte Ansa