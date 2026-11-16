Giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, Tajani: “Una pagina di storia nata da un’iniziativa italiana”

A settant’anni dalla tragedia di Marcinelle, l’incidente in miniera dove persero la vita 272 minatori, l’Unione europea istituisce la Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, che sarà celebrata ogni 8 agosto a partire da 2027. La “luce verde” di Bruxelles è arrivata dopo la risoluzione del Parlamento europeo, l’appoggio della Commissione europea e l’approvazione rappresentanti permanenti dei 27 al Coreper del 4 novembre. Il ministro degli Esteti Antonio Tajani commenta sui social “un’iniziativa italiana, che ho fortemente voluto e che abbiamo portato avanti con il sostegno di tutto il Governo, ingrazio il presidente del Cnel Renato Brunetta per aver lanciato la proposta nel 2024”.

L’istituzione

Il Consiglio Ue ha dato il via libera all’istituzione della Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro da celebrarsi ogni anno l’8 agosto, data della tragedia di Marcinelle, in Belgio, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. La proposta, presentata da Italia, Belgio e Ungheria, con il sostegno di Germania, Malta, Romania e Spagna, era già stata approvata dai rappresentanti permanenti dei 27 al Coreper del 4 novembre. La Commissione l’ha appoggiata ad agosto scorso. La Giornata era stata appoggiata anche dal Parlamento Ue con una risoluzione approvata il 21 maggio.

Tajani: “Un’iniziativa italiana”

“Oggi a Bruxelles abbiamo scritto una bella pagina di storia europea. Con il via libera del Consiglio Affari Esteri, l’8 agosto diventerà la Giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Un omaggio ai 262 minatori, di cui 136 italiani, che persero la vita nella tragedia di Marcinelle. Un risultato di cui sono particolarmente orgoglioso. Un’iniziativa italiana, che ho fortemente voluto e che abbiamo portato avanti con il sostegno di tutto il Governo”. Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. “Ringrazio il presidente del Cnel Renato Brunetta per aver lanciato la proposta nel 2024. È stato un grande lavoro di squadra, che servirà a diffondere soprattutto tra i giovani una vera cultura della sicurezza sul lavoro“, ha aggiunto il ministro.

La prima celebrazione nel 2027

La prima celebrazione ufficiale si terrà nel 2027. Tajani ha sottolineato come una memoria italiana diventi oggi patrimonio comune dell’Europa. La tragedia di Marcinelle, che nel 1956 costò la vita a 262 minatori, tra cui 136 italiani, rappresenta una delle pagine più dolorose della storia della nostra emigrazione, ma anche un momento fondamentale nella costruzione dell’Europa sociale. La nuova Giornata europea estende a tutta l’Unione il valore della commemorazione che l’Italia celebra dal 2001.

Brunetta: “Patrimonio dell’Ue”

“Con il via libera definitivo del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, l’8 agosto diventa la Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori. È per me un giorno di grande soddisfazione e di grande emozione. Settant’anni dopo la ‘catastròfa’, come la chiamavano i nostri emigrati, la memoria di Marcinelle entra nel patrimonio dell’Unione. Quello che l’Italia ricorda dal 2001 con la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo diventa memoria di tutti gli europei. L’Europa sociale, del lavoro, dei diritti nasce a Marcinelle”. Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), Renato Brunetta. “L’8 agosto 1956, a 975 metri di profondità nella miniera del Bois du Cazier, morirono 262 uomini di dodici nazionalità, 136 dei quali italiani. Erano partiti con la valigia di cartone, in forza di un accordo tra Stati che scambiava ‘braccia contro combustibile’. Marcinelle fu la prima tragedia collettiva dell’Europa del dopoguerra e rivelò che l’integrazione economica, senza una dimensione sociale, non poteva bastare. La risposta arrivò l’anno dopo, quando la Comunità europea del carbone e dell’acciaio istituì l’Organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbone e per la prima volta gli Stati accettarono regole e verifiche comuni nei propri pozzi. L’Europa si è fatta a Marcinelle, nel buio di una miniera, dal sacrificio di quei minatori. Da quel dolore è nata la ‘cittadinanza sociale europea‘ che oggi diamo per acquisita. I minatori del 1956 erano lavoratori ospiti, contrattati tra Stati come fattori di produzione. I loro nipoti sono cittadini europei”, prosegue Brunetta. “L’iniziativa è nata due anni fa al Cnel, dalle rappresentanze del lavoro e dell’impresa, ed è salita dal basso verso l’alto, dai corpi intermedi al Governo, dal Governo alle istituzioni comuni. Ringrazio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro Antonio Tajani, che la sostenne fin dal primo giorno, e il ministro Marina Calderone, che l’ha portata al Consiglio dei ministri del Lavoro dell’Unione insieme ai colleghi del Belgio e dell’Ungheria. Ringrazio la Commissione europea e i vicepresidenti esecutivi Raffaele Fitto e Roxana Mînzatu, che l’hanno fatta propria”.

Fonte Ansa