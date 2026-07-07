Giappone: formalizzato un piano di investimenti a Panama

Panama e Giappone imprimono un’accelerazione alle relazioni economiche con l’avvio del percorso verso un Accordo di Associazione Economica. L’intesa punta a rafforzare investimenti, commercio e cooperazione tecnologica, con particolare attenzione alle infrastrutture strategiche legate al Canale di Panama. Tokyo conferma così il proprio interesse per un partner ritenuto fondamentale per la sicurezza economica asiatica e per lo sviluppo di nuovi progetti legati all’innovazione digitale.

L’intesa

Panama e Giappone hanno concordato l’avvio del percorso per un Accordo di Associazione Economica. L’intesa è stata discussa tra il presidente José Raúl Mulino e i rappresentanti di Keidanren, la federazione aziendale che riunisce oltre 1.600 colossi nipponici. Il capo della delegazione, Fujimoto Masayoshi, ha espresso l’interesse a finanziare i megaprogetti infrastrutturali panamensi, incluse le linee 3 e 2A della metropolitana e i nuovi porti del Canale.

Gli obiettivi

Masayoshi ha sottolineato che Panama rappresenta uno snodo vitale, definendolo di “estrema importanza per la sicurezza economica del Giappone”, terzo utente del Canale per volume di carico. Nel Paese operano già più di 40 imprese giapponesi nei settori di commercio, finanza ed elettronica. Il progetto punta inoltre a trasformare Panama in un “hub” tecnologico per i dati e l’intelligenza artificiale. Mulino ha dato istruzioni ai ministri di iniziare l’iter e ha confermato la partecipazione alla Yokohama Green Expo 2027.

Fonte Ansa