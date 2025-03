Germania, l’istituto Ifo taglia le previsioni di crescita economica

L’istituito economico Ifo ha rilevato che, l’economia tedesca, continuerà a stentare anche per il 2025, con una crescita annua prevista dello 0,2%.

Il dato

L’economia tedesca continuerà a stentare anche per il 2025: questa è la previsione del prestigioso istituito economico Ifo che ha rivisto le sue stime, correggendo l’iniziale crescita del 2025 dallo 0,4 allo 0,2%. Una crescita più robusta, pari allo 0,8%, si avrà solo a partire dal 2026.

Le dichiarazioni

“L’economia tedesca è bloccata. Nonostante la ripresa del potere d’acquisto, la fiducia dei consumatori resta debole e anche le aziende sono caute negli investimenti”, lo afferma Timo Wollmershäuser, responsabile delle previsioni economiche dell’Ifo.

I settori in difficoltà

Sono soprattutto il settore industriale e quello delle costruzioni a sostenere le difficoltà più consistenti, in particolare l’Istituto rileva che la flessione delle esportazioni tedesche evidenzia la perdita di competitività dell’industria tedesca. L’istituto segnale anche il cammino incerto della nuova amministrazione americana che contribuisce a creare incertezza, le previsioni attuali non prendono in considerazione l’ipotesi di ampi dazi americani alle importazioni dall’Europa. Infine, i propositi del governo tedesco che si sta formando potrebbero avere un effetto positivo in particolare sul fronte delle infrastrutture e della difesa, stimolando così la crescita e il potenziale produttivo, resta però da vedere quali progetti saranno effettivamente realizzati.

Fonte: Ansa