Germania: esplosione alla stazione centrale di Augusta, indagini in corso

Momenti di paura questa mattina alla stazione centrale di Augusta, in Baviera, dove un’esplosione ha fatto scattare l’intervento della polizia. Il boato, avvenuto intorno alle 5, ha provocato lievi ferite da shock acustico a due persone e danneggiato alcune finestre. Ancora da chiarire la natura dell’oggetto esploso e le cause dell’episodio. L’area è stata isolata e sono in corso le verifiche degli artificieri.

L’esplosione

Un’esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta, in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito. Anche i vetri delle finestre sarebbero stati danneggiati dall’esplosione. La causa dell’esplosione è ancora sconosciuta.

Le indagini

Gli artificieri dell’Ufficio criminale regionale della Baviera sono sul posto. A causa dell’intervento in corso, le strade nella zona della stazione centrale sono attualmente chiuse al traffico, scrive la polizia su X. Anche il trasporto pubblico locale di Augusta è interessato dal disservizio. Un portavoce della polizia ha riferito inoltre alla Bild che l’edificio della stazione e il binario 1 sono attualmente chiusi. Ripercussioni anche sul traffico ferroviario.

Fonte Ansa