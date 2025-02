Germania, auto contro la folla a Monaco, venti feriti

È di almeno venti feriti il bilancio dell’incidente avvenuto a Monaco di Baviera, in Germania, dove un’auto si è lanciata contro un gruppo di persone. La polizia e i soccorsi sono sul posto.

Gli eventi

Una donna sarebbe morta a Monaco di Baviera, dove un’auto ha travolto la folla mentre era in corso una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi. Lo riferisce la Sueddeutsche Zeitung. La notizia non è stata al momento confermata dai vigili del fuoco.

I feriti

Venti persone sono invece rimaste ferite, alcune in modo grave. Alla guida un giovane che è stato fermato dalla polizia. Ci sarebbero anche dei bambini fra i feriti. Lo ha riferito il sindaco della città ai media tedeschi. Secondo la Bild non è chiaro se il gesto dell’autista sia stato intenzionale o se la persona al volante abbia scambiato l’acceleratore col freno per errore. Diverse autoambulanze sono arrivate sul posto, all’incrocio fra Dachauer e Seidlstrasse.

Fonte: Ansa