Gaza, Trump annuncia l’accordo sul disarmo di Hamas

Le dichiarazioni di Donald Trump segnano un possibile passaggio decisivo nella gestione della crisi di Gaza. Secondo il presidente americano, il Board of Peace avrebbe raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella Striscia. L’intesa, confermata anche da alcune fonti vicine a Hamas, aprirebbe la strada alla seconda fase della tregua e a un nuovo assetto della sicurezza nel territorio palestinese.

Le dichiarazioni

“Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature”. Lo scrive Donald Trump su Truth. “Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini”, aggiunge il tycoon.

La “fase 2”

La conferma dell’accordo raggiunto arriva anche da alcuni responsabili di Hamas. Il vertice sulla “fase 2” della tregua si terrà “presto” al Cairo, riportano alcune fonti.

Fonte Ansa