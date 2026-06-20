Esteri

Gaza: raid israeliano su un’area residenziale

L'attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino a Gaza City. Le vittime sono almeno quattro

Di redazione
Foto di badwanart0 da Pixabay

Nuovo bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, almeno quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo un attacco che ha colpito un edificio residenziale a Gaza City. Dall’accordo di cessate il fuoco dell’ottobre scorso, il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi.

Il raid

Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi e altri feriti nelle prime ore di questa mattina quando le forze israeliane hanno bombardato un condominio a Gaza City. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa che cita fonti mediche. Dall’accordo di cessate il fuoco dichiarato nell’ottobre dello scorso anno, più di 4.000 palestinesi sono rimasti uccisi o feriti.

Fonte Ansa

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