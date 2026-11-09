Gaza, l’inverno colpisce gli sfollati: oltre 560 mila bambini tra fango e gelo

La prima tempesta invernale ha sommerso circa 70mila tende a Gaza, costringendo migliaia di famiglie alla fuga e spingendo oltre mezzo milione di minori verso il quarto inverno consecutivo di stenti. Secondo la valutazione dello Shelter Cluster, il 58% della popolazione vive in condizioni abitative catastrofiche. Save the Children denuncia come il continuo blocco israeliano sui valichi impedisca l’ingresso di moduli abitativi, carburante e kit d’emergenza, trasformando l’arrivo del maltempo in una crisi del tutto prevedibile e drammaticamente evitabile.

L’emergenza

La prima tempesta invernale a Gaza ha allagato circa 70.000 tende nel fine settimana, costringendo le famiglie a fuggire di notte dai campi sommersi dall’acqua, mentre la Protezione civile ha ricevuto oltre 1.500 richieste di soccorso. Secondo Save the Children più di mezzo milione di minori a Gaza sta affrontando il quarto inverno consecutivo in tende lacerate o rifugi di fortuna, molti dei quali sono costretti a bruciare rifiuti per scaldarsi, poiché le restrizioni imposte da Israele continuano a bloccare l’ingresso di materiali necessari a proteggerli dal freddo e dagli allagamenti. In base ad una valutazione dello Shelter Cluster – un meccanismo di coordinamento umanitario di cui Save the Children fa parte, che sostiene le persone colpite da disastri naturali e gli sfollati interni a causa dei conflitti, contribuendo a garantire loro un alloggio sicuro, dignitoso e adeguato e l’accesso ai beni essenziali per la protezione e la sopravvivenza – circa il 58% della popolazione di Gaza (pari a 1,2 milioni di persone, tra cui oltre 560.000 bambini) vive attualmente in condizioni abitative “critiche o catastrofiche”. Molte famiglie sono ammassate in tende precarie o rifugi improvvisati, deteriorati da anni di esposizione a condizioni meteorologiche avverse, continui smantellamenti e ricostruzioni. Sebbene il cosiddetto cessate il fuoco, annunciato oltre un anno fa, prevedesse l’ingresso di roulotte o moduli abitativi come alternativa più duratura alle tende, le autorità israeliane ne hanno ripetutamente bloccato l’accesso a Gaza, condannando centinaia di migliaia di bambini a un altro inverno di stenti. Quasi la metà (48%) delle famiglie intervistate nell’ambito della valutazione del “Shelter Cluster” ha dichiarato di essere costretta a bruciare plastica, pneumatici, rifiuti o cartone per cucinare, mentre l’84% afferma di non disporre di alcun mezzo efficace per riscaldare i propri rifugi. Oltre 464.000 persone vivono in insediamenti per sfollati ad alto rischio di inondazioni, in particolare ad Al-Mawasi, nella zona occidentale di Khan Yunis, nei siti di accoglienza a Deir al-Balah e in aree vulnerabili di Gaza City, nel nord della Striscia e a Rafah. Nel frattempo, il 60% dei 283 milioni di dollari necessari per la preparazione all’inverno non è ancora stato coperto da finanziamenti.

Le dichiarazioni

“I nostri operatori a Gaza ci riferiscono che, durante il fine settimana, mentre le famiglie dormivano, l’acqua ha inondato le loro tende, sommergendo interi accampamenti”, ha dichiarato Ahmad Alhendawi, direttore regionale per il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa orientale presso Save the Children International. “È una situazione straziante, eppure del tutto prevedibile. Non si tratta semplicemente di una conseguenza del maltempo. Tende, kit di rifugio e carburante attendono ai confini di Gaza mentre i più piccoli dormono nell’acqua, perché le autorità israeliane ne bloccano l’ingresso. È una scelta precisa, di cui i bambini stanno pagando il prezzo”. “A oltre un anno dal cosiddetto cessate il fuoco, è evidente che tale tregua non è riuscita a proteggere i minori palestinesi”, denuncia Alhendawi, per il quale “la comunità internazionale deve esercitare una pressione concreta sulle autorità israeliane affinché aprano tutti i valichi, consentendo l’ingresso – senza restrizioni e nella misura necessaria – di tende, materiali per ripari, carburante e indumenti invernali. È inoltre urgente che i donatori incrementino il proprio sostegno, anche a favore dell’Unrwa”.

Fonte Ansa