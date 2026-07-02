Gaza, l’allarme di Save the Children: “245 mila minori a rischio malnutrizione”

In mille giorni di conflitto nella Striscia di Gaza, il bilancio per l’infanzia continua ad aggravarsi. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori hanno perso la vita, ma il numero reale potrebbe essere più alto a causa delle persone ancora sepolte sotto le macerie. L’organizzazione denuncia anche centinaia di migliaia di bambini sfollati, senza scuola e sempre più esposti a malnutrizione, chiedendo interventi urgenti della comunità internazionale.

Il dato

“Dopo 1.000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella Striscia di Gaza“, ma la cifra reale “è probabilmente molto più alta, dato l’ignoto numero di sepolti sotto le macerie”. Lo afferma Save the Children. “Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l’80% dei minori di Gaza, sono sfollati e 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. I 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso tre anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione”, aggiunge l’organizzazione chiedendo che il cessate il fuoco diventi immediato e definitivo, che i governi sospendano immediatamente il trasferimento di armi a Israele e che sia assicurata piena responsabilità per i crimini contro i bambini.

Fonte Ansa