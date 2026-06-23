Esteri

Gaza, l’allarme della Commissione Onu: “È in corso un genocidio”

La Commissione indipendente d'inchiesta dell’Onu ha parlato di elementi che indicherebbero un intento genocida contro i bambini palestinesi. Israele ha respinto in passato accuse analoghe, definendole infondate

Di redazione
Foto di Mohammed Ibrahim su Unsplash

Un nuovo rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sostiene che, a Gaza, vi siano prove di attacchi deliberati contro bambini palestinesi da parte delle forze israeliane, indicando tali elementi come rilevanti per valutare un possibile intento genocida. Accuse di estrema gravità che si inseriscono nel dibattito internazionale sul conflitto.

Le dichiarazioni

Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un “genocidio” in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che “bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane”. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire “l’intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza”.

Fonte Ansa

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