Gaza, la situazione umanitaria continua a peggiorare

Il gruppo umanitario Oxfam, attraverso un comunicato ha dichiarato che, da ottobre a oggi, solo 12 camion hanno distribuito acqua e cibo nel nord della Striscia di Gaza.

Le dichiarazioni

Solo 12 camion hanno distribuito cibo e acqua nel nord della Striscia di Gaza in due mesi e mezzo, afferma il gruppo umanitario Oxfam lanciando l’allarme per il peggioramento della situazione nel territorio assediato. “Dei magri 34 camion di cibo e acqua autorizzati a entrare nel governatorato settentrionale negli ultimi due mesi e mezzo, ritardi deliberati e ostruzioni sistematiche da parte dell’esercito israeliano hanno fatto sì che solo dodici riuscissero a distribuire aiuti ai civili palestinesi affamati”, dice Oxfam in un comunicato il conteggio include le consegne fino a sabato.

Le vittime

L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che cinque persone sono morte e oltre 20 rimaste ferite nei bombardamenti israeliani che hanno colpito stanotte la Striscia di Gaza. La maggior parte delle vittime si è registrata nell’area di Al-Mawasi, nel sud dell’enclave palestinese.

Fonte: Ansa