Gaza, Israele pronta a discutere un cessate il fuoco esteso

Nella ricerca di una soluzione pacifica duratura in Medio Oriente, Israele ha deciso di inviare una delegazione in Qatar entro la fine della settimana. Questo passo significativo fa parte della seconda fase dell’accordo con Hamas, mirato a discutere un cessate il fuoco “esteso”.

L’annuncio

Israele invierà una delegazione in Qatar “alla fine della settimana” per discutere un cessate il fuoco “esteso”, come previsto dalla seconda fase dell’accordo con Hamas. Lo ha comunicato l’ufficio del primo ministro israeliano.

I colloqui

La mossa fa seguito ai colloqui a Washington tra il primo ministro israeliano e alti funzionari statunitensi. Successivamente Benjamin Netanyahu “convocherà il Gabinetto di Sicurezza per discutere le posizioni di Israele”, si legge nel comunicato.

Fonte: Ansa