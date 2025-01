Gaza, Hamas ha liberato altri ostaggi

Nel sud di Gaza alcuni ostaggi israeliani sono stati consegnati da Hamas e la Jihad Islamica alla Croce Rossa. Inoltre, due autobus con a bordo i palestinesi liberati da Israele sono arrivati a Ramallah tra gli applausi

Gli ostaggi liberati

Gli ostaggi israeliani Arbel Yehud e Gadi Moses sono stati consegnati da Hamas e la Jihad Islamica alla Croce Rossa. Le immagini trasmesse da al Jazeera hanno fatto vedere il volto terrorizzato di Arbel, mentre riusciva a camminare a malapena a causa della folla eccezionale che premeva sul cordone di terroristi che la proteggeva nel passaggio verso i veicoli della Croce Rossa. L’intera cerimonia di consegna degli ostaggi si è svolta in un clima di tensione. Yehud e Moses sono arrivati al punto di rilascio a Khan Younis, nel sud di Gaza, sui veicoli della Jihad islamica palestinese, che procedevano a fatica per via dell’enorme folla di miliziani e civili. Una folla di civili li aspettava all’esterno della casa distrutta del leader di Hamas Yahya Sinwar ucciso dall’Idf nell’ottobre scorso. Molti sventolavano bandiere di Hamas e della Jihad islamica e in tanti, sfidando il pericolo, si sono arrampicati sugli edifici bombardati e rimasti pericolosamente in bilico sul vuoto. Le bandiere di Hamas e della Jihad islamica palestinese sono dovunque e lo spiazzo è gremito di miliziani armati. Si tratta del primo rilascio di ostaggi che avviene nel sud di Gaza.

I palestinesi scarcerati

Due autobus con a bordo i palestinesi liberati da Israele sono arrivati a Ramallah tra gli applausi. Centinaia di palestinesi hanno accolto i due autobus con i prigionieri palestinesi rilasciati da Israele, mentre i servizi carcerari israeliani hanno confermato di averne rilasciati 110 come parte dell’accordo con Hamas per la tregua a Gaza. Il primo a scendere dall’autobus al complesso sportivo di Ramallah è stato l’ex comandante delle Brigate al Aqsa Zakaria Zubeidi, 49 anni, che è sceso facendo il segno della vittoria ed è stato sollevato dalla folla festante. Tutto intorno venivano sventolate bandiere di Fatah e delle altre fazioni palestinesi.

I possibili sviluppi

Il convoglio di detenuti palestinesi ha lasciato poco dopo le 16 la prigione israeliana di Ofer. In precedenza, la scarcerazione è stata ritardata fino a che Israele ha ottenuto attraverso i mediatori l’assicurazione che i prossimi rilasci di ostaggi avranno modalità sicure per i rapiti. Lo riferiscono i media locali.

Fonte: Ansa