Gaza, firmato ufficialmente l’accordo per il cessate il fuoco

A Doha, I negoziatori di Israele e Hamas hanno firmato ufficialmente l’accordo di tregua, insieme ai mediatori di Usa e Qatar.

La notizia

I negoziatori di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar hanno firmato ufficialmente a Doha l’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo riferisce il media israeliano Ynet. Anche il sito di notizie americano Axios parla dell’avvenuta firma dell’intesa.

L’azione degli Stati Uniti

Da parte Usa la sigla all’accordo è stata messa da Brett McGurk, principale consigliere del presidente Joe Biden per il Medio Oriente. Al raggiungimento dell’intesa – specifica Axios – ha lavorato anche l’inviato del leader americano eletto Donald Trump, Steve Witkoff.

I leader del G7

I leader del G7 hanno definito l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza “uno sviluppo significativo” e hanno esortato Israele e Hamas a lavorare per la sua “piena attuazione“. “Si tratta di uno sviluppo significativo”, ha affermato il G7 in una dichiarazione esortando “tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo” nelle prossime fasi dei colloqui “per contribuire a garantire la sua piena attuazione e la fine permanente delle ostilità”. Il G7 ha inoltre ribadito il proprio sostegno alla sicurezza di Israele e ha esortato “l’Iran e i suoi alleati a cessare ogni ulteriore attacco contro” lo Stato ebraico. Il gruppo dei paesi più sviluppati ha anche chiesto di risolvere “la catastrofica situazione umanitaria a Gaza, dove le condizioni continuano a deteriorarsi. Esortiamo tutte le parti – si legge nel comunicato – a garantire il passaggio sicuro, rapido e senza ostacoli degli aiuti umanitari e ad assicurare la protezione dei civili, compresi gli operatori umanitari”.

Fonte: Ansa