Gaza, esploso un ordigno sulla Linea Gialla: violato il cessate il fuoco

Nuova escalation di tensione nella Striscia di Gaza. Un ordigno esplosivo è deton­ato al passaggio di un veicolo del genio israeliano lungo la cosiddetta Linea Gialla, nel nord dell’enclave. Secondo l’Idf, nessun militare è rimasto ferito. L’esercito israeliano ha quindi annunciato di aver colpito nella notte infrastrutture riconducibili ad Hamas, accusando il gruppo di una violazione del cessate il fuoco.

L’esplosione

In seguito all’esplosione di un ordigno sulla Linea Gialla, l’Idf ha annunciato di aver colpito infrastrutture legate ad Hamas nella Striscia di Gaza.

Le dichiarazioni

“Ieri (domenica), un veicolo del genio dell’Idf è passato sopra un ordigno esplosivo appartenente all’organizzazione terroristica di Hamas sulla Linea Gialla, a nord della Striscia di Gaza – scrive l’Idf su Telegram -. Nessun militare è rimasto ferito. Questo costituisce una palese violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas. In risposta, nella notte l’Idf ha colpito infrastrutture terroristiche di Hamas, utilizzate per preparare attacchi contro civili e militari. Le truppe Idf sotto il Comando Sud restano schierate nell’area in conformità all’accordo e continueranno a operare per eliminare qualsiasi minaccia”.

Fonte Ansa