Gaza City: raid israeliano su un’area residenziale

Nuova escalation di violenza nella Striscia di Gaza, dove un raid aereo israeliano ha colpito un edificio residenziale a Gaza City causando, secondo fonti mediche locali, almeno otto vittime. Altri attacchi simultanei hanno interessato diverse aree della città, provocando incendi, feriti e momenti di forte tensione.

Il raid aereo

Secondo fonti dell’ospedale al-Shifa, riportate da Al-Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno otto persone. Quattro raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, dove i vigili del fuoco stanno lottando per domare gli incendi divampati. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche.

Fonte Ansa