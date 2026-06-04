Esteri

Gaza City: raid israeliano su un’area residenziale

Quattro attacchi aerei simultanei hanno colpito Gaza City. Le vittime sono almeno otto

Di redazione
Foto di hosny salah da Pixabay

Nuova escalation di violenza nella Striscia di Gaza, dove un raid aereo israeliano ha colpito un edificio residenziale a Gaza City causando, secondo fonti mediche locali, almeno otto vittime. Altri attacchi simultanei hanno interessato diverse aree della città, provocando incendi, feriti e momenti di forte tensione.

Il raid aereo

Secondo fonti dell’ospedale al-Shifa, riportate da Al-Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno otto persone. Quattro raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, dove i vigili del fuoco stanno lottando per domare gli incendi divampati. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche.

Fonte Ansa

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