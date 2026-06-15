G7, Trump: “L’Iran non avrà il nucleare. Ci concentreremo sulla guerra in Ucraina”

L’intesa con l’Iran propedeutica all’accordo di pace, la riapertura di Hormuz, i rapporti con la classedirigente di Teheran, la questione nucleare e la fine della guerra in Ucraina. Sono alcuni dei punti toccati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il bilaterale con il capo di Stato francese Emmanuel Macron, nel primo giorno del vertice G7 di Evian. L’inquilino della Casa Bianca ha anche detto che non se sarà presente alla firma dell’accordo venerdì in Svizzera, aggiungendo che ci sarà il suo vice JD Vance.

Hormuz e nucleare

Il presidente americano, Donald Trump, parlando oggi pomeriggio dopo l’incontro bilaterale con il capo dello stato francese Emmanuel Macron, al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che “lo Stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì”. – “Venerdì – ha detto Trump al fianco di Macron – lo Stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Noi stiamo lavorando benissimo con l’Iran, che non è più guidato dagli stessi dirigenti”. “L’Iran – ha poi sottolineato Trump – non avrà mai la bomba nucleare”. Il presidente francese Emmanuel Macron, al suo fianco, ha reso omaggio all'”importante accordo” fra gli Stati Uniti e l’Iran, firmato ieri: “Importante – ha detto – perché risolve la questione del nucleare. E’ un tema importante per la pace in tutto il mondo”

I futuri rapporti con Teheran

“In Iran c’è una leadership diversa. Come sapete, il primo gruppo di leader non c’è più. Anche il secondo gruppo non c’è più. E abbiamo trovato il terzo gruppo molto intelligente: forte e molto intelligente. Alla fine siamo riusciti a concludere un accordo. Mi è dispiaciuto soltanto aver dovuto riprendere gli attacchi per due notti”: lo ha detto Donald Trump a Evian, parlando al G7 al fianco del presidente francese Emmanuel Macron. “Pensavo che sarebbe stato necessario attaccare anche per una terza notte, ma abbiamo concluso l’accordo prima – ha continuato Trump – credo che in questo momento molte cose positive stiano per accadere in Medio Oriente. E, cosa molto importante, il prezzo del petrolio sta crollando”. “Speriamo che ci sarà un ottimo rapporto con l’Iran”. Lo ha detto Donald Trump nel corso dell’incontro bilaterale con Emmanuel Macron.

La firma

Donald Trump non scioglie le riserve sulla sua presenza alla firma dell’accordo con l’Iran venerdì in Svizzera. “Dipende. Va Vance. Io probabilmente sarò già ripartito. Ma – ha detto rivolgendosi a Emmanuel Macron – abbiamo una cena in programma fra un giorno e mezzo e probabilmente faremo tardi. Potrei essere coinvolto o no. Vance viene”, ha spiegato. Il presidente e il vicepresidente americano di solito non lasciano il Paese contemporaneamente.

Le sanzioni

L’accordo con l’Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Lo ha detto Donald Trump nel corso del bilaterale con Emmanuel Macron. “È davvero una questione di comportamento. Se fanno quello che devono fare…”, ha aggiunto Trump.

La guerra in Ucraina

Donald Trump punta ora a concentrarsi sulla guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa al termine del bilaterale con Emmanuel Macron. “Ieri abbiamo avuto un’ottima conversazione con il presidente Zelensky e con il presidente Putin. E vedo la possibilità di fare qualcosa anche su quel fronte”: lo ha detto, parlando al fianco del presidente francese, Emmanuel Macron, dopo un incontro al G7 di Evian, il presidente americano Donald Trump. “Credo – ha aggiunto Trump – che entrambi siano aperti a una soluzione. Ora che questa questione (dell’Iran, ndr) è conclusa, ci concentreremo su quell’altra. Vediamo se riusciremo a portarla a termine”. Nel conflitto fra Mosca e Kiev “muoiono ogni mese 25.000 persone, per lo più soldati, e questo non dovrebbe accadere – ha detto Trump – Ma ieri abbiamo avuto due conversazioni molto positive. Ne parleremo”.

Fonte Ansa