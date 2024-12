“Food for Gaza”, nuovi aiuti umanitari italiani distribuiti alla popolazione palestinese

Il 27 e il 28 dicembre, grazie all’iniziativa “Food for Gaza”, lanciata dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri On. Antonio Tajani insieme a FAO, PAM (Programma Alimentare Mondiale), FICROSS (Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) e Protezione Civile, sono state distribuite 19 tonnellate di aiuti alimentari italiani.

Il programma “Food for Gaza”

La distribuzione degli aiuti

Il 27 e il 28 dicembre sono state distribuite alla popolazione di Gaza, a cura di Rahma Worldwide, 19 tonnellate di aiuti alimentari italiani, donati da aziende italiane aderenti a Coldiretti e Confagricoltura. Gli aiuti sono arrivati in aereo ad Amman.

Le parole del ministro Tajani

Il ministro Antonio Tajani ha ringraziato chi partecipa al progetto della Farnesina assieme alle organizzazioni della società civile italiana: “L’Italia vuole essere protagonista di solidarietà, per alleviare le sofferenze di chi soffre per questa guerra. Continueremo con la nostra assistenza alla popolazione civile, mentre invitiamo le parti a aggiungere un accordo che permetta di liberare gli ostaggi ad aiutare massicciamente chi è stato colpito in questi mesi dalle operazioni militari”.

