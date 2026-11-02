Fame e crisi sanitaria: peggiora l’emergenza nella Repubblica Democratica del Congo

Save the Children delinea una situazione estremamente critica nella Repubblica Democratica del Congo, dove la malnutrizione e l’insicurezza alimentare stanno raggiungendo livelli record. L’intersezione tra i continui scontri armati, lo sfollamento forzato della popolazione e la recente epidemia di Ebola sta devastando la sussistenza quotidiana di oltre 28 milioni di persone. Particolarmente vulnerabili risultano i bambini, i cui bisogni nutrizionali e sanitari rischiano di produrre conseguenze irreversibili sulla crescita, sull’apprendimento e sul loro futuro complessivo.

L’allarme di Save the Children e l’impatto dell’ebola

Il numero di persone che nella Repubblica Democratica del Congo (RdC) si trovano ad affrontare livelli di fame classificati come emergenza è aumentato di oltre 2,3 milioni in meno di un anno, secondo le ultime analisi dell’Integrated Food Security Phase Classification (Ipc). I dati della principale autorità mondiale nel monitoraggio della fame, rivelano che 28,8 milioni di persone stanno affrontando una situazione di insicurezza alimentare acuta tra settembre e dicembre 2026, rispetto ai 26,5 milioni registrati tra gennaio e giugno 2026. È l’allarme che lancia oggi Save the Children evidenziando anche come, il peggioramento della crisi alimentare in un Paese che conta quasi 120 milioni di abitanti sia legato anche alla rapida diffusione dell’epidemia di ebola. Le restrizioni agli spostamenti, le interruzioni delle attività lavorative e delle fonti di reddito, l’aumento delle spese familiari e la crescente pressione sui servizi sanitari – viene spiegato in un comunicato – stanno contribuendo ad aggravare una situazione già fortemente compromessa. Le famiglie che vivono nelle province di Nord Kivu, Sud Kivu e Ituri, le aree più duramente colpite dall’epidemia di Ebola e dal conflitto, saranno quelle maggiormente colpite dal peggioramento della crisi.

I rischi per i bambini e l’accesso alle cure

L’epidemia di ebola, unita al conflitto persistente, sta esponendo la nutrizione dei bambini a rischi ancora maggiori, in un contesto in cui i bisogni sono già estremamente elevati. Le restrizioni agli spostamenti e il timore del contagio stanno compromettendo i mezzi di sostentamento e l’accesso al cibo e alle cure sanitarie, aumentando il rischio di malnutrizione, soprattutto tra i bambini più piccoli, evidenzia Save the Children.

Le dichiarazioni

“La tendenza è chiara e profondamente preoccupante: entro la metà del 2027, circa 2,3 milioni di persone in più nella RdC avranno difficoltà a procurarsi cibo a sufficienza. La fame non è più limitata alle zone in prima linea del conflitto. Si sta diffondendo tra famiglie già duramente provate dagli sfollamenti, dagli shock economici e ora anche da un’epidemia di ebola in espansione”, ha dichiarato Greg Ramm, direttore di Save the Children nella Repubblica Democratica del Congo. “Mentre l’ebola compromette i mezzi di sostentamento e l’accesso ai mercati, per molte famiglie il cibo su cui fanno affidamento diventa ancora più difficile da raggiungere”, ha aggiunto, rilevando che “per i bambini, le conseguenze possono durare tutta la vita: una cattiva alimentazione compromette la salute, la crescita e lo sviluppo, in un momento in cui sono già esposti a rischi straordinari”. “Queste ultime proiezioni sulla fame devono rappresentare un campanello d’allarme”, ammonisce Ramm: “Senza investimenti urgenti sia nell’assistenza alimentare sia nella risposta all’epidemia, nei prossimi mesi milioni di persone potrebbero sprofondare ulteriormente nella fame, e saranno i bambini a pagare il prezzo più alto”.

Fonte Agensir