Fame acuta, allarme Fao: oltre 45 milioni di persone a rischio in Medio Oriente

Oltre 45 milioni di persone affrontano livelli di fame acuta pari alla crisi o peggiori in Gaza, Libano, Sudan, Siria e Yemen. A lanciare l’allarme è la Fao, che richiama la necessità di interventi e finanziamenti urgenti per sostenere agricoltori, allevatori e comunità rurali. L’obiettivo è preservare la capacità di produrre cibo e reddito in aree segnate da conflitti, sfollamenti e crisi climatica, riducendo anche la dipendenza dagli aiuti umanitari.

L’allarme

Oltre 45 milioni di persone affrontano livelli di fame acuta pari a crisi o peggiori tra Gaza, Libano, Sudan, Siria e Yemen. È l’allarme lanciato dalla Fao, che chiede finanziamenti urgenti per sostenere agricoltori, allevatori e comunità rurali e proteggere la capacità di produrre cibo in una regione colpita da conflitti, sfollamenti e crisi climatica. In Sudan sono 19,5 milioni le persone in condizioni di grave insicurezza alimentare, ma il piano di risposta 2026-2028 è finanziato appena al 23%.

La situazione nei diversi Paesi

In Yemen 18,3 milioni di persone affrontano livelli di crisi o peggiori e la Fao ha ricevuto meno dell’1% dei 87,9 milioni di dollari necessari per il piano di emergenza e resilienza 2027. In Siria erano circa 7,2 milioni le persone in condizioni di insicurezza alimentare acuta alla fine del 2025; l’agenzia Onu chiede 171,5 milioni di dollari per il 2027. In Libano 1,24 milioni di persone potrebbero affrontare livelli di crisi o peggiori tra aprile e agosto 2026, mentre oltre il 22% dei terreni agricoli risulta danneggiato. A Gaza e in Cisgiordania oltre 1,2 milioni di persone hanno affrontato condizioni di crisi o peggiori tra aprile e giugno. La Fao sottolinea che semi, mangimi, servizi veterinari, irrigazione e altri aiuti agricoli possono consentire alle famiglie di continuare a produrre cibo e reddito, riducendo nel tempo la dipendenza dagli aiuti umanitari. “Dobbiamo agire prima che le perdite diventino irreversibili”, ha affermato la vicedirettrice generale Beth Bechdol.

Fonte Agensir