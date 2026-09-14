Falkland-Malvinas: l’Argentina apre alla mediazione degli Stati Uniti

La disputa sulle isole Falkland-Malvinas torna al centro del confronto diplomatico tra Argentina e Regno Unito, mentre dagli Stati Uniti arriva la disponibilità a svolgere un possibile ruolo di mediazione. Buenos Aires ribadisce la propria rivendicazione sulla sovranità dell’arcipelago, ma esclude una soluzione militare. Il governo argentino guarda inoltre al rafforzamento della cooperazione strategica con Washington e annuncia nuovi investimenti nella difesa e nella presenza navale nell’Atlantico meridionale.

Le dichiarazioni

Il ministro della Difesa argentino, Carlos Presti, ha accolto favorevolmente l’ipotesi di una mediazione degli Stati Uniti nella disputa sulle isole Falkland-Malvinas, dopo le recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump. “Non è contro nessuno, ma a favore di una soluzione pacifica”, ha detto Presti, citato dal quotidiano argentino Clarín, sottolineando che la sovranità sulle isole resta una “causa nazionale” e che l’unico modo per recuperarla è “in maniera pacifica e diplomatica”. Trump aveva definito un possibile nuovo conflitto tra Argentina e Gran Bretagna per le isole un “potenziale disastro”, offrendosi come mediatore.

Gli obiettivi

Presti ha inoltre difeso l’alleanza strategica con Washington e annunciato che a gennaio 2027 inizieranno i lavori per una nuova base navale a Ushuaia, con un investimento previsto di 450 milioni di dollari. La struttura, ha spiegato, servirà a rafforzare la presenza argentina nell’Atlantico meridionale e verso l’Antartide.

Fonte Ansa