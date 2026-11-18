Trentamila persone costrette ad abbandonare le proprie case, i mezzi di sostentamento e le proprie comunità per sfuggire alle violenze. È il bilancio degli sfollamenti dall’Etiopia verso il Kenya, dove l’emergenza umanitaria ha spinto il Programma alimentare mondiale (Wfp) ad attivare un intervento di assistenza alimentare nella zona di Moyale. Tra famiglie accolte da parenti, comunità locali e strutture collettive, cresce la necessità di garantire beni essenziali e risposte concrete ai bisogni della popolazione.

La situazione

Circa 30mila persone sono fuggite dalle violenze scoppiate il 22 ottobre in Etiopia e hanno attraversato il confine con il Kenya, trovando rifugio nella zona di Moyale, nella contea di Marsabit. Il Programma alimentare mondiale (Wfp) ha avviato l’11 novembre un intervento di assistenza alimentare d’emergenza, in collaborazione con il governo kenyano, la Croce Rossa del Kenya e altri partner umanitari. Le famiglie arrivate nella regione sono ospitate da parenti, comunità locali, scuole e centri collettivi e hanno lasciato alle spalle abitazioni e mezzi di sostentamento.

Gli aiuti

Gli aiuti comprendono razioni di alimenti secchi, tra cui sorgo, piselli spezzati e verdure, per le persone accolte nelle comunità locali, e pasti caldi per chi trova riparo nelle strutture collettive. A riferirlo è il Wfp, che ha segnalato la necessità di ulteriori finanziamenti qualora gli sfollamenti dovessero proseguire o i bisogni umanitari aumentare. Le violenze sono legate a scontri tra gruppi rivali nelle aree di confine tra le regioni etiopi di Oromia e Somali, alimentati da dispute di lunga data sulla proprietà delle terre, la governance, le differenze etniche e le tensioni politiche.

Le dichiarazioni

“Molte persone hanno lasciato le proprie case, i mezzi di sostentamento e tutto ciò che conoscevano”, ha dichiarato Betty Ka, direttrice del Wfp in Kenya, durante una visita a Moyale. L’organizzazione sottolinea che garantire cibo alle famiglie significa offrire non soltanto una risposta a un bisogno immediato, ma anche stabilità, dignità e speranza.

Fonte Ansa