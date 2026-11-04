Etiopia: scontri tra gruppi etnici, 50mila in fuga verso il Kenya

Un conflitto meno noto infiamma il confine tra Etiopia e Kenya. Un’escalation di violenza tra combattenti somali e di etnia oromo sta causando vittime e sfollati nella zona di Moyale, che si trova lungo l’arteria di collegamento tra Addis Abeba e Nairobi. Almeno cinquantamila persone sono fuggite per salvarsi dalle stragi e l’Unhcr informa che 25mila sfollati sono stati accolti dalle comunità locali keniane.

Il conflitto interetnico

Tra i vari conflitti che infiammano l’Etiopia c’è anche un sanguinoso conflitto interetnico nella zona di Moyale, cruciale snodo commerciale e di trasporto lungo l’asse stradale che collega Addis Abeba a Nairobi, al confine con il Kenya, e almeno 50.000 etiopi sarebbero fuggiti oltre frontiera per sfuggire alle stragi. Secondo l’ong Acled, specializzata nella raccolta e nell’analisi di dati, diverse persone sono rimaste uccise negli scambi a fuoco tra le forze armate delle regioni dei Somali e dell’Oromia, una circostanza confermata anche dagli sfollati. È tuttavia difficile stabilire un bilancio preciso. Secondo testimoni, a Moyale sarebbero ormai rimasti solo uomini armati.

L’escalation

All’origine delle tensioni vi sarebbe una bandiera somali issata nella città di confine. I successivi scontri con combattenti di etnia Oromo, hanno causato la morte, tra gli altri, di un ragazzo di 13 anni, evento che ha a sua volta innescato un’ulteriore escalation di violenza.

L’Unhcr

L’Unhcr riferisce che oltre 25.000 sfollati sono stati accolti dalla comunità locale, sottolineando la necessità di circa 8,9 milioni di dollari per fornire “aiuti vitali” alle persone in fuga da un conflitto rimasto in gran parte fuori dai radar della comunità internazionale.

Fonte Ansa