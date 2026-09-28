Escalation in Yemen: 145mila sfollati lungo la costa occidentale

Continua ad aggravarsi la crisi degli sfollati nello Yemen occidentale dovuta alla recrudescenza delle ostilità, con oltre 145mila persone che hanno lasciato le proprie case in otto governatorati, oltre la metà in quello di Taiz. L’allarme lo lancia l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) che registra un +12% nell’ultima settimana, in particolare ad Aden. L’agenzia avverte che potrebbero verificarsi nuovi sfollamenti.

L’emergenza

Sono 145.308 le persone sfollate in 8 governatorati dello Yemen dall’escalation del conflitto sulla costa occidentale iniziata a giugno. Lo riferisce oggi l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), secondo cui nell’ultima settimana si sono aggiunti 15.870 sfollati, con un aumento di oltre il 12%.

I governatorati

Il governatorato di Taiz resta al centro della crisi, con 81.444 persone sfollate, più della metà del totale nazionale e quasi 8.000 in più rispetto a una settimana fa. Seguono Lahj, con 34.860 sfollati, Aden (12.456), al-Hudayda (8.244), Abyan (5.568), Hadramawt (1.974), Marib (750) e al-Mahra (12). Particolarmente significativo l’aumento registrato ad Aden, dove gli sfollati sono cresciuti di quasi il 40% in una settimana, con 3.510 persone in più. Nel solo distretto di al-Burayqah sono ora quasi 6.500. “Ogni settimana contiamo migliaia di persone in più che hanno lasciato tutto alle spalle”, ha dichiarato Abdusattor Esoev, capo della missione Oim in Yemen, sottolineando la necessità di un intervento tempestivo a sostegno delle famiglie.

Gli aiuti

Le squadre dell’Oim, insieme alle autorità locali e ai partner umanitari, forniscono alloggi d’emergenza, beni essenziali, assistenza economica, acqua potabile, servizi igienico-sanitari e protezione. L’agenzia chiede la protezione dei civili e degli operatori umanitari e un accesso sicuro e senza ostacoli agli aiuti. La situazione resta volatile e, avverte l’Oim, nuovi sfollamenti sono possibili nei prossimi giorni.

Fonte Agensir