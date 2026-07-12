Escalation in Medio Oriente: Washington colpisce 140 obiettivi militari iraniani

La tensione tra Stati Uniti e Iran raggiunge un nuovo livello con una serie di attacchi e contrattacchi che alimentano i timori di un ulteriore allargamento del conflitto in Medio Oriente. Washington ha lanciato una vasta offensiva contro decine di obiettivi militari iraniani dopo un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz. Teheran ha reagito colpendo un’altra imbarcazione e rivendicando un attacco contro una base americana in Qatar.

Gli attacchi statunitensi

Le forze armate Usa hanno dichiarato di aver colpito stanotte almeno 140 obiettivi in Iran, in rappresaglia per un attacco di Teheran contro una nave mercantile nello Stretto di Hormuz. “Le forze statunitensi hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari”, ha affermato il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti in una dichiarazione. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici e di droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera.

La risposta iraniana

Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato stamattina di aver colpito una seconda nave nello Stretto di Hormuz, dopo i precedenti attacchi a una nave portacontainer che hanno provocato rappresaglie da parte degli Stati Uniti. Teheran ha colpito “una seconda imbarcazione che violava le normative nello Stretto”, si legge in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato e dall’agenzia di stampa Irna. I pasdaran aggiungono di aver anche attaccato con missili una base statunitense in Qatar.

Fonte Ansa