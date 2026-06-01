Escalation in Libano, Teheran protesta: “Interrompiamo i colloqui”

Sale la tensione in Medio Oriente. Israele intende intensificare gli attacchi contro Hezbollah, avendo anche il via libera statunitense a un'”operazione più incisiva”, secondo i media israeliani. La reazione dell’Iran è l’interruzione dei colloquio e delle comunicazioni con gli Stati Uniti. Teheran, inoltre, insieme ai suoi alleati, sarebbe pronta a chiudere lo Stretto di Hormuz ed ad aprire altri fronti. L’Idf intanto avverte i residenti del quartiere di Dahyeh, nella zona meridionale di Beirut, a evacuare.

Iran: “Stop ai colloqui”

“Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti, tramite il mediatore, in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall’Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti in Libano”. Lo ha dichiarato l’agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. “L’immediata cessazione delle operazioni aggressive e brutali operazioni di Israele a Gaza e in Libano, nonché il ritiro completo del regime dalle aree occupate in Libano sono state sottolineate dai negoziatori iraniani. E pertanto non ci saranno negoziati a meno che non vengano soddisfatte le richieste dell’Iran e del movimento di resistenza a questo riguardo”, ha affermato la fonte.

Hormuz

L’Iran e i suoi alleati “hanno messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz” e “l’attivazione di altri fronti, tra cui lo Stretto di Bab al-Mandab“, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, per “punire i sionisti (Israele) e “i loro sostenitori”: lo riferisce Tasnim, agenzia di stampa vicina ai pasdaran.

Operazione israeliana

“L’amministrazione statunitense ha dato il via libera a un’operazione israeliana più incisiva a Beirut dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah”. Lo riferiscono i media israeliani, mentre la Tv saudita Al Hadath, citando una fonte Usa, ha affermato che “Washington ha informato il Libano che l’escalation israeliana è la conseguenza del rifiuto del governo libanese di disarmare Hezbollah”. “Il Libano è in grado di difendere Beirut se arresta figure di spicco di Hezbollah. Ciò darebbe l’impressione che il governo sia intenzionato ad affrontare Hezbollah”, ha detto la fonte Usa.

Evacuare Dahyeh

L’Idf esorta con forza tutti i residenti del quartiere di Dahyeh (nella zona meridionale di Beirut) a trasferirsi per la propria sicurezza. Se Hezbollah continuerà a lanciare attacchi contro le nostre città e comunità, l’esercito israeliano risponderà colpendo obiettivi terroristici a Dahyeh”. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell’Idf sottolineando che “Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l’organizzazione terroristica Hezbollah”.

Fonte Ansa