Emergenza Venezuela: cresce l’impegno della rete Caritas dopo il terremoto

Mentre il Venezuela continua a fare i conti con le devastanti conseguenze del doppio terremoto dello scorso giugno, prosegue la mobilitazione della rete internazionale di Caritas per sostenere le comunità colpite. All’aumento del tragico bilancio delle vittime si affianca un’intensa attività umanitaria, con nuovi fondi destinati ai soccorsi e operatori impegnati direttamente nelle aree più colpite. L’obiettivo è rispondere alle emergenze immediate e accompagnare la ricostruzione nel medio e lungo periodo.

Gli aiuti

Il Governo del Venezuela ha aggiornato il bilancio ufficiale delle scosse di terremoto che hanno colpito il Paese, portando la cifra ufficiale dei deceduti a 4.561. Nel frattempo, Caritas spagnola ha raccolto 5 milioni di euro (circa 5.713.700 dollari) per affrontare le conseguenze del doppio terremoto avvenuto in Venezuela il 24 giugno, dei quali ha già inviato un milione, in attesa di conoscere il piano d’azione a medio e lungo termine elaborato da Caritas Venezuela. Così, dopo i 300.000 euro che sono stati inviati in modo immediato dopo aver appreso della tragedia, si somma un nuovo contributo di 700.000 euro per alleviare i bisogni più urgenti delle migliaia di persone colpite.

Le dichiarazioni

Inoltre, da più di una settimana, Caritas spagnola ha trasferito a La Guaira (Venezuela) Manuel Gutiérrez, il suo cooperante a Bogotá (Colombia), per unirsi al gruppo internazionale formato da membri di altre Caritas provenienti da Stati Uniti, Germania, Porto Rico e altri Paesi latinoamericani. “La realtà è completamente desolante, non ci sono parole per descriverla, ma le équipe di Caritas, i volontari e i professionisti lavorano senza sosta per mitigare la sofferenza”, ha affermato Gutiérrez in un comunicato di Caritas spagnola.

Fonte Agensir