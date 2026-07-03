Elezioni in Algeria: affluenza ai minimi storici

Le elezioni legislative svoltesi in Algeria sono state segnate da un dato che supera ogni altro: la scarsa partecipazione degli elettori. L’affluenza, ferma poco sopra il 20 per cento, rappresenta il livello più basso mai registrato nel Paese per una consultazione di questo tipo, confermando il crescente distacco dei cittadini dalla politica. Ancora più contenuta la partecipazione degli algerini residenti all’estero, mentre il risultato rafforza le preoccupazioni sulla crisi di fiducia nelle istituzioni rappresentative.

Il dato

Come previsto da molti osservatori, è stata l’astensione il dato dominante delle elezioni legislative svoltesi oggi in Algeria, segnate da quella che appare come la più bassa partecipazione elettorale nella storia del Paese nordafricano. Secondo i dati diffusi dall’Autorità Nazionale Indipendente per le Elezioni (Anie), alla chiusura dei seggi alle ore 20 (21 in Italia), il tasso di partecipazione si è fermato ad appena il 20,79 per cento nelle 69 province del Paese, confermando i timori di una forte disaffezione alle urne. In base ai dati forniti dal presidente ad interim dell’Autorità elettorale, Ibrahim Khelafane, sui 23 milioni e 872 mila elettori registrati sul territorio nazionale hanno votato 4 milioni 962 mila e 433 cittadini.

I residenti all’estero

Ancora più debole il dato registrato tra gli algerini residenti all’estero, secondo l’Anie, con una partecipazione limitata al 10,67 per cento, segnale di un generale clima di disaffezione che ha accompagnato l’intero processo elettorale. Storicamente le legislative rappresentano infatti il punto più debole della partecipazione elettorale in Algeria: nelle precedenti elezioni del giugno 2021 l’affluenza si fermò al 23 per cento, quello che all’epoca rappresentò il dato più basso mai registrato nel Paese.

Fonte Ansa