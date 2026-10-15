Elezioni e sicurezza ad Haiti: attualità e prospettive contro la violenza delle bande

La grave crisi di sicurezza ad Haiti mette a rischio lo svolgimento delle imminenti consultazioni elettorali. Per fronteggiare l’escalation di violenza e garantire il corretto svolgimento del voto democratico, il governo ha promosso un incontro straordinario con i vertici della sicurezza e le autorità elettorali. L’obiettivo prioritario dell’esecutivo è ripristinare la stabilità sul territorio nazionale, contrastare il controllo delle bande armate e creare le condizioni indispensabili per consentire ai cittadini di esprimere liberamente il proprio voto.

Misure di sicurezza per le consultazioni elettorali

Il Governo di Haiti ha richiesto alle forze dell’ordine di garantire le condizioni necessarie per svolgere le elezioni presidenziali e legislative del 13 dicembre, minacciate dalla forte ondata di violenza. Il primo ministro Alix Didier Fils-Aimé ha incontrato i vertici della sicurezza e del Consiglio elettorale provvisorio per gestire la crisi. L’esecutivo ha spiegato che “questo incontro ha permesso di valutare la situazione di sicurezza nazionale e di esaminare le misure necessarie per creare le condizioni di sicurezza indispensabili per organizzare le prossime elezioni”.

La crisi istituzionale e l’impegno per la democrazia

Il Paese non ha un capo di Stato eletto dall’omicidio di Jovenel Moïse, avvenuto il 7 luglio del 2021. Le bande armate controllano vaste aree della capitale, mentre l’Onu stima oltre 5.700 vittime nell’anno in corso a causa del crimine organizzato. Nonostante il clima di incertezza, l’obiettivo resta ripristinare le cariche istituzionali. In una nota ufficiale si legge infatti che il Governo “ribadisce la sua determinazione a lavorare, in collaborazione con le istituzioni pertinenti, per stabilire un ambiente di sicurezza propizio allo svolgimento di elezioni credibili, inclusive e democratiche”.

Fonte Ansa