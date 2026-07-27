Ebola: emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo

La Repubblica Democratica del Congo affronta una nuova e drammatica emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Ebola. Dalla fine di aprile, secondo le autorità sanitarie congolesi, sono state registrate 1.405 vittime e 3.200 casi confermati in laboratorio. Il tasso di mortalità raggiunge il 43,9%, mentre il possibile numero di infezioni non individuate alimenta ulteriormente la preoccupazione degli esperti.

Le vittime

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile 1.405 persone sono morte a causa del virus. Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa.

Il tasso di mortalità

Secondo i dati delle autorità, il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9 per cento: ciò significa che quasi la metà di tutti i contagi accertati ha avuto esito fatale. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.

Fonte Ansa