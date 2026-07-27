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Ebola: emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo

Oltre 1.400 vittime e 3.200 contagi confermati: il virus Ebola continua a diffondersi, mentre gli esperti temono che il numero reale delle infezioni possa essere ancora più elevato

Di redazione
Foto di Gani Nurhakim su Unsplash

La Repubblica Democratica del Congo affronta una nuova e drammatica emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Ebola. Dalla fine di aprile, secondo le autorità sanitarie congolesi, sono state registrate 1.405 vittime e 3.200 casi confermati in laboratorio. Il tasso di mortalità raggiunge il 43,9%, mentre il possibile numero di infezioni non individuate alimenta ulteriormente la preoccupazione degli esperti.

Le vittime

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile 1.405 persone sono morte a causa del virus. Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa.

Il tasso di mortalità

Secondo i dati delle autorità, il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9 per cento: ciò significa che quasi la metà di tutti i contagi accertati ha avuto esito fatale. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.

Fonte Ansa

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