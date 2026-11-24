La situazione umanitaria e sanitaria nell’est della Repubblica democratica del Congo resta critica mentre l’epidemia di Ebola avanza in un contesto segnato da forte instabilità. I gruppi armati attivi nella regione continuano a minacciare le comunità locali e gli operatori impegnati sul campo, rendendo difficili gli spostamenti, il rifornimento di medicinali e l’assistenza ai malati. In questo scenario complesso, la sicurezza degli ospedali e delle équipe mediche diventa una priorità urgente per evitare una nuova espansione dei contagi e garantire continuità alle cure essenziali.

L’assedio all’ospedale di Ituri e l’intervento dell’Oms

Le violenze armate nell’est della Repubblica democratica del Congo ostacolano gli interventi sanitari contro l’epidemia di Ebola. In Ituri, epicentro del contagio, i combattimenti nei pressi di un ospedale hanno costretto per oltre 24 ore gli operatori sanitari e il personale impegnato nella risposta all’emergenza a trovare riparo nel reparto maternità della struttura. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sta lavorando con i partner per evacuare in sicurezza il personale intrappolato e chiede il passaggio immediato e sicuro, oltre alla protezione dell’ospedale, dei pazienti e degli operatori.

Dati epidemiologici e attacchi alla sanità nel Paese

Secondo i dati aggiornati, l’epidemia, causata dal virus Bundibugyo, ha registrato 11.762 casi confermati e 5.775 decessi in otto province. Ituri conta oltre 8.000 contagi e 3.791 morti. La recrudescenza delle violenze, attribuite anche ai combattenti delle Forze democratiche alleate (Adf), rappresenta uno dei principali ostacoli al contenimento del virus. Dall’inizio dell’anno l’Oms ha verificato oltre 87 attacchi contro strutture e personale sanitario nel Paese.

Fonte Agensir