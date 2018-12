V

igilia di Natale ma a Wall Street sembra non se ne siano accorti. O meglio, i continui botta e risposta fra Trump e Federal Reserve Bak rendono il clima alla Borsa di New York tutt'altro che festivo. Nemmeno il 24 dicembre, infatti, il presidente degli Stati Uniti ha risparmiato una staffilata alla Fed, sulla quale ha puntato il dito attraverso un post apparso sul suo profilo Twitter: "L'unico problema della nostra economia è la Fed. Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei democratici per i Confini. La Fed - ha detto ancora Trump nel tweet - è come un potente golfista che non può mandare in buca perché non ha tocco, non riesce a puttare". Risultato: ennesima giornata negativa per Wall Street, con gli indici Dow Jones e Standard&Poor's che lasciano per strada rispettivamente il 2,18% e il 2,05%.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!