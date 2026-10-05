Droni su un campo di sfollati in Etiopia: un bambino tra le vittime

La ripresa dei combattimenti nell’Etiopia settentrionale ha mietuto vittime in un campo di sfollati nello Stato del Tigrè. Un attacco di droni ha colpito il campo di Adu Abay, a centro chilometri da Macallè e non lontano dal confine con l’Eritrea, uccidendo ameno otto persone, tra cui un bambino.

L’attacco

Un attacco di droni contro un campo di sfollati in Etiopia ha causato la morte di almeno otto persone, tra cui un bambino, nello Stato del Tigrè, a nord del Paese del Corno d’Africa: lo hanno riferito una fonte umanitaria e un testimone. “Otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in un attacco sferrato ieri mattina presto contro un centro per sfollati”, ha dichiarato la fonte umanitaria, stimando inoltre che sei persone siano rimaste gravemente ferite.

L’occupazione di Macallè

“Una madre, insieme ai suoi quattro figli e a un nipote, è rimasta uccisa nell’attacco. L’intera famiglia è stata sterminata”, mentre altre tre persone hanno perso la vita in circostanze analoghe, ha aggiunto un testimone. L’attacco ha colpito il campo di Adi Abay, vicino al confine con l’Eritrea e a oltre cento chilometri a nord-ovest di Macallè, capoluogo del Tigrè. La città è stata occupata sabato scorso senza combattimenti dall’esercito federale etiope affiancato dalla Forza di pace del Tigrè (Tpf), una milizia legata a una fazione dissidente del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’accaduto.

La ripresa degli scontri

Dopo mesi di tensioni, gli scontri sono ripresi a fine settembre nel nord dell’Etiopia tra l’esercito federale e il Tplf, che di fatto governava la regione dallo scorso aprile. La verifica delle informazioni risulta difficile, poiché ai media è impedito l’accesso alle zone colpite e si registrano gravi interruzioni delle comunicazioni.

Fonte Ansa