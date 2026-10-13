Debito alto e scorte in calo: l’allarme Fmi sulla crescita economica mondiale

La capo economista Fmi ha ribadito che, negli ultimi anni, l’economia mondiale ha mostrato una straordinaria capacità di resistenza di fronte a una serie ininterrotta di crisi e tensioni internazionali. Tuttavia, le difese che hanno sostenuto finora la crescita globale si stanno progressivamente indebolendo. Con risorse energetiche in esaurimento e un debito pubblico elevato che limita l’intervento degli Stati, le istituzioni finanziarie invitano alla massima prudenza, segnalando che il sistema economico è ormai arrivato al limite delle proprie forze.

L’allarme

L’economia mondiale “ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock” negli ultimi sette culminati con la guerra in Medio Oriente: tuttavia “questa resilienza è sotto sforzo” e “potrebbe presto essere messa alla prova”. L’allarme è nell’introduzione al World Economic Outlook della capo economista Fmi Silvana Tenreyro: hanno sorretto la crescita “il riorientamento degli approvvigionamenti energetici” e “il boom degli investimenti per l’Ia”. Tuttavia “le scorte energetiche si stanno assottigliando” – avverte Tenreyro – e “ulteriori shock geopolitici possono ripercuotersi ancora sui prezzi e interruzioni delle forniture”. Inoltre, l’alto debito limita gli spazi di manovra fiscale, e le banche centrali hanno le mani legate perché devono concentrarsi sulla stabilità dei prezzi.

Fonte Ansa