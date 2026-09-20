Cuba, nuovo blackout nazionale: elettricità ripristinata solo in parte

Un nuovo blackout nazionale aggrava la già difficile crisi energetica che da mesi colpisce Cuba. Un guasto alle linee di trasmissione, associato a condizioni meteorologiche instabili, ha provocato l’interruzione della corrente in diverse aree dell’isola, a partire dall’Avana. L’azienda elettrica nazionale ha successivamente annunciato il ripristino della rete in 14 delle 15 province, mentre persistono forti difficoltà legate all’insufficiente capacità di generazione.

La situazione

A Cuba è stato parzialmente ripristinato l’accesso all’energia elettrica, dopo un altro blackout nazionale, il settimo quest’anno, nel mezzo di una grave crisi energetica sull’isola sotto pressione da parte di Washington. Un guasto “sulle linee di trasmissione”, combinato con “condizioni meteorologiche instabili”, ha causato un’interruzione di corrente nella parte occidentale del paese sabato, in particolare all’Avana, prima di estendersi ad altre regioni. Nel tardo pomeriggio di sabato, la compagnia elettrica nazionale Une ha annunciato di essere riuscita a ricollegare la rete elettrica nazionale in 14 delle 15 province dell’isola, l’unica provincia rimanente è Guantanamo.

Le dichiarazioni

Tuttavia, ampie zone del paese rimangono senza elettricità a causa dell’insufficiente capacità dei generatori. Nella capitale, il 48% della popolazione aveva accesso all’elettricità sabato sera, secondo l’Une. “Qui abbiamo avuto circa quattro ore di elettricità nel pomeriggio, poi è andata via di nuovo la corrente”, ha detto all’Afp Lucia Martinez, residente nella parte occidentale dell’Avana.

Fonte Ansa