Esteri

Cuba, la crisi energetica si aggrava: blackout e distacchi programmati

A Cuba peggiora la crisi energetica: si sono verificate fino a 2.130 megawatt di interruzioni nelle ore di punta

Di redazione
Foto di Carlos Torres su Unsplash

Cuba alle prese con una nuova, pesante emergenza energetica. La rete elettrica nazionale non riesce a garantire l’energia necessaria nelle ore di maggiore domanda e le autorità sono costrette a ricorrere a interruzioni programmate per evitare un collasso del sistema. Una situazione che coinvolge gran parte del Paese e che affonda le radici nel deterioramento delle infrastrutture, nella carenza di carburante e nelle difficoltà finanziarie. Una crisi ormai strutturale, che negli ultimi due anni ha provocato numerosi blackout generali.

La crisi

La crisi energetica cubana si aggrava: la società statale Unión Eléctrica (Une) prevede interruzioni programmate fino a 2.130 megawatt (Mw) durante il picco di domanda pomeridiano-serale, con disagi simultanei in circa il 66% del Paese. Une stima una disponibilità di appena 1.150 Mw a fronte di una domanda massima di 3.250 Mw. Per evitare un collasso incontrollato della rete, saranno applicate disconnessioni programmate.

Le cause

A pesare sul sistema è soprattutto il deterioramento delle infrastrutture: otto delle 16 unità termoelettriche cubane, pari al 40% della matrice energetica, sono infatti ferme per guasti o manutenzione. Un ulteriore 40% della capacità dipende da motori alimentati a diesel e olio combustibile, la cui generazione è bloccata da gennaio secondo quanto riferito da Efe, mentre il restante 20% proviene da gas e fonti rinnovabili, principalmente da pannelli solari. La combinazione di impianti obsoleti, frequenti guasti, carenza di carburante e difficoltà finanziarie ha aggravato una crisi energetica iniziata a metà del 2024. Negli ultimi due anni Cuba ha subito 12 blackout generali, sette dei quali quest’anno.

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
San Pietro Claver, lo “schiavo degli schiavi” al servizio degli ultimi

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE