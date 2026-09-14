Cuba, gli orizzonti dell’Avana tra Brics e sanzioni americane

Cuba intensifica la propria ricerca di alleanze internazionali mentre affronta una situazione economica e umanitaria sempre più complessa. Al vertice dei Brics di Nuova Delhi, il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez ha rilanciato la volontà dell’Avana di entrare nel gruppo come membro a pieno titolo, indicando nella cooperazione finanziaria e nella dedollarizzazione possibili strumenti per fronteggiare le difficoltà. Nel suo intervento, il ministro ha inoltre rivolto pesanti accuse agli Stati Uniti, contestando le conseguenze delle recenti misure adottate da Washington.

Cuba e la ricerca di nuove alleanze

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha partecipato al vertice dei Brics a Nuova Delhi per stringere alleanze, incontrando gli omologhi di quattro nazioni, tra cui Brasile e India. Durante l’assemblea, Rodríguez ha espresso la volontà dell’Avana di entrare nel gruppo come membro a pieno titolo per accedere a un sistema finanziario alternativo e promuovere la dedollarizzazione globale. Nel suo intervento, il ministro ha attaccato duramente Washington per le recenti misure esecutive.

L’accusa di “assedio energetico”

Rodríguez ha denunciato un “assedio energetico” paragonabile a un blocco navale, definendo le sanzioni statunitensi un “castigo collettivo per il popolo di Cuba” e un “genocidio silenzioso”. La paralisi di 7.000 container carichi di cibo e farmaci ha avuto effetti drammatici a livello umanitario, facendo crollare il tasso di sopravvivenza dei bambini malati di cancro dall’85% al 65%. Per affrontare l’emergenza, il governo cubano sta accelerando importanti cambiamenti economici e sociali per risolvere i problemi strutturali interni.

“Cuba non è una minaccia, il blocco sì”

Sottolineando che il Paese non rappresenta un pericolo per la sicurezza internazionale, Rodríguez ha concluso il discorso affermando che “Cuba non è una minaccia, il blocco sì”.

Fonte Ansa