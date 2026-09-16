Esteri

Crollo a Gaza City, si scava a mani nude per salvare i sopravvissuti

Crolla un palazzo a Gaza City: almeno 20 vittime e 100 dispersi sotto le macerie. Mancano i mezzi di soccorso e allarme ONU sugli edifici a rischio

Di redazione
Foto di Ahmed akacha su Pexels

Dramma nella Striscia di Gaza per il crollo di un palazzo di sei piani precedentemente danneggiato dai raid. L’edificio ospitava decine di sfollati: il bilancio provvisorio è di almeno venti vittime, ma i soccorritori stimano un centinaio di persone ancora intrappolate sotto le macerie, la metà delle quali bambini.

La notizia

E’ salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Presse citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della Protezione Civile ha dichiarato ad Al-Jazeera che l’edificio ospitava circa 100 persone – per metà bambini – di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie, costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani. Filmati verificati da Al-Jazeera, scrive l’emittente araba, mostrano squadre di soccorso intente a estrarre bambini piccoli dalle macerie, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all’alba. Secondo i testimoni e i filmati verificati, si potevano udire le grida di aiuto dei bambini provenire da sotto il cemento, mentre le squadre della protezione civile faticavano a raggiungere le persone rimaste sepolte all’interno.

I soccorsi

Un altro video mostra una bambina estratta viva dalle rovine e diversi sopravvissuti che emergono dalle macerie – tra cui bambini piccoli che apparivano senza fiato – prima di essere trasportati via in ambulanza. L’edificio, stando a testimoni locali, era a più piani. Secondo Alessandro Mrakic, direttore dell’Undp a Gaza, le squadre presenti sul luogo del crollo dell’edificio a Gaza City stanno lavorando con gli escavatori per rimuovere le macerie. “Si sentono molte voci provenire da sotto le macerie; siamo quindi impegnati in una corsa contro il tempo e stiamo facendo tutto il possibile. Le attrezzature disponibili sono insufficienti”, ha dichiarato, aggiungendo che le operazioni di soccorso rappresentano “una maratona”. Mrakic ha chiesto l’ingresso urgente di ulteriori attrezzature e carburante: “Tutte le imprese che collaborano con noi oggi stanno risentendo della carenza di carburante e della mancanza di pezzi di ricambio”

Fonte Ansa

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