Crisi umanitaria senza sosta a Gaza: l’Onu lancia l’allarme

Il nuovo rapporto dell’Ufficio Onu per il Coordinamento degli affari umanitari (OCHA) traccia un quadro drammatico della situazione nei territori palestinesi. Nonostante il cessate il fuoco dell’ottobre 2025 abbia ridotto l’intensità dei combattimenti nella Striscia di Gaza, la popolazione locale affronta gravi rischi sanitari e una diffusa precarietà abitativa. Contemporaneamente, in Cisgiordania si assiste a un repentino peggioramento delle condizioni di sicurezza, segnato dal record di aggressioni legate ai coloni e da pesanti restrizioni alla vita quotidiana.

La crisi umanitaria e sanitaria nella Striscia di Gaza

La situazione umanitaria nei Territori palestinesi resta estremamente fragile sia nella Striscia di Gaza sia in Cisgiordania. Lo evidenzia l’ultimo rapporto di Ocha (Ufficio Onu per il Coordinamento degli affari umanitari), che segnala il perdurare di gravi criticità per la popolazione civile nonostante la riduzione dell’intensità delle ostilità a Gaza e denuncia, parallelamente, un forte peggioramento della situazione in Cisgiordania. Nella Striscia di Gaza, secondo il rapporto, le famiglie che vivono lungo la cosiddetta “Yellow Line” (linea di demarcazione creata dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas dell’ottobre 2025, che separa le aree di Gaza controllate dall’esercito israeliano da quelle dove vive la popolazione palestinese, ndr.) continuano a essere esposte a episodi di violenza, incendi e restrizioni di movimento imposte dalle forze israeliane, mentre gli operatori umanitari faticano a rispondere ai bisogni di una popolazione ancora in larga parte sfollata. Tra il 20 e il 26 ottobre il Ministero della Salute di Gaza ha registrato 33 morti e 188 feriti palestinesi; dall’entrata in vigore del cessate il fuoco il bilancio complessivo è salito a 1.559 morti e 5.608 feriti. Preoccupa in particolare la situazione sanitaria. Il rapporto Ocha indica che le infezioni respiratorie acute rappresentano circa il 60% delle consultazioni mediche, seguite dalle malattie della pelle (21%) e dalla diarrea acquosa acuta (18%). Le autorità sanitarie e le agenzie umanitarie segnalano inoltre un aumento dei casi sospetti di meningite virale e batterica. A complicare ulteriormente il quadro sono stati i recenti incidenti che hanno coinvolto convogli e strutture delle Nazioni Unite, denunciati da Unops (United Nations Office for Project Services) e il rischio di allagamenti e ulteriori disagi con l’avvicinarsi dell’inverno.

Escalation di tensioni e impatto sociale in Cisgiordania

In Cisgiordania, invece, il rapporto documenta un marcato incremento delle tensioni e delle violenze. A Hebron, dopo l’attacco del 23 ottobre nel quale due palestinesi hanno ucciso due soldati israeliani, le operazioni delle forze israeliane avrebbero provocato lo sfollamento di circa 3.000 palestinesi, dato ancora in fase di verifica. Le restrizioni imposte hanno avuto pesanti ripercussioni anche sul sistema scolastico: oltre 251.000 studenti di 691 scuole sono stati costretti a passare temporaneamente alla didattica a distanza. Tra il 20 e il 26 ottobre si contano inoltre 57 palestinesi feriti, di cui 23 in episodi attribuiti a coloni israeliani e 34 durante interventi delle forze israeliane. Ocha sottolinea che ottobre 2026 è già il mese con il più alto numero di attacchi di coloni contro palestinesi o loro proprietà dall’inizio delle rilevazioni nel 2006, con 397 episodi registrati tra il 1° e il 26 ottobre. Solo nell’ultima settimana monitorata sono stati documentati 62 attacchi in 49 comunità, molti dei quali legati alla stagione della raccolta delle olive. Il rapporto segnala infine lo sfollamento di 24 famiglie di allevatori palestinesi da Khirbet Ras al Ahmar, nel governatorato di Tubas, a causa delle restrizioni di accesso e delle violenze dei coloni.

Valutazione complessiva del contesto umanitario

Per Ocha, il quadro complessivo conferma che, nonostante il calo degli scontri su larga scala a Gaza, la crisi umanitaria resta profonda, mentre in Cisgiordania si registra un deterioramento sempre più evidente delle condizioni di sicurezza e di vita della popolazione palestinese.

Fonte Agensir