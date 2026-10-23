Esteri

Crisi umanitaria in Yemen: nuovi aiuti dall’Ue

La Commissione europea ha annunciato di aver stanziato 22,5 milioni di aiuti umanitari per fronteggiare lo sfollamento e i bisogni dei civili

Di redazione
Yemen. Foto © Roberto Virgili da Imagoeconomica

L’Ue europea invia nuovi aiuti umanitari alla popolazione dello Yemen, colpita dell’escalation delle ultima settimane che ha causato lo sfollamento di quasi 230mila persone. La Commissione europea ha annunciato 22,5 milioni di risorse, in aggiunta agli 87,5 milioni precedenti. “Le famiglie non possono aspettare un cessate il fuoco per mettere il cibo in tavola o trovare un luogo sicuro dove dormire”, ha detto la commissaria per la gestione delle crisi Hadja Lahbib.

Aiuti umanitari

La Commissione europea ha annunciato uno stanziamento di 22,5 milioni di euro in aiuti umanitari a favore dello Yemen per far fronte alle conseguenze della nuova escalation del conflitto e ai bisogni critici di milioni di persone. Le risorse, si legge in una nota, si aggiungono agli 87,5 milioni di euro già stanziati per quest’anno.

Una crisi dimenticata

Bruxelles sottolinea che la continua escalation militare nello Yemen ha causato lo sfollamento di quasi 230 mila persone nelle ultime settimane. “Lo Yemen è nuovamente travolto dalla violenza della guerra, mentre la sua crisi umanitaria rimane in gran parte dimenticata”, ha commentato la commissaria per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib.

Al fianco del popolo yemenita

“Le famiglie non possono aspettare un cessate il fuoco per mettere il cibo in tavola o trovare un luogo sicuro dove dormire. I civili di tutte le parti in causa stanno pagando un prezzo terribile. Il popolo yemenita non deve essere dimenticato. L’Ue resterà al suo fianco per tutto il tempo necessario”, assicura.

Fonte Ansa

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