Crisi umanitaria in Mozambico: migliaia di sfollati a Cabo Delgado

La provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, è nuovamente teatro di un’emergenza umanitaria a causa dell’escalation di violenza causata da gruppi armati. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, andando ad aggravare una situazione già critica che conta oltre duecentomila sfollati interni. La maggioranza dei profughi è composta da donne e bambini che necessitano urgentemente di cibo, ripari e assistenza medica, mentre la riduzione dei finanziamenti internazionali rischia di bloccare i soccorsi essenziali.

L’emergenza

Sono 7.029 le persone costrette ad abbandonare le proprie case nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, a causa di una nuova ondata di violenze e del timore di attacchi da parte di gruppi armati non statali. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi oggi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Tra il 21 settembre e il 27 ottobre migliaia di famiglie sono state costrette a fuggire, in alcuni casi anche più volte. Donne e bambini rappresentano quasi l’80% dei nuovi sfollati. Tra loro figurano anche donne incinte, anziani e persone con disabilità. La nuova emergenza aggrava una crisi umanitaria che dura da anni: nell’ottobre 2026 la provincia ospitava già oltre 205mila sfollati, più della metà bambini, distribuiti in 84 siti. La maggior parte dei nuovi arrivati trova accoglienza presso famiglie e comunità locali, già messe a dura prova dalla mancanza di risorse e servizi.

I bisogni più urgenti

Tra i bisogni più urgenti segnalati dall’Oim figurano cibo (88%), riparo (71%) e assistenza sanitaria (44%). L’organizzazione assicura interventi di emergenza, distribuzione di beni essenziali, servizi igienico-sanitari e sostegno psicologico, ma avverte che la riduzione dei finanziamenti rischia di compromettere la risposta umanitaria proprio mentre aumentano le necessità.

Fonte Agensir