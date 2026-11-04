Esteri

Crisi umanitaria in Mozambico: migliaia di sfollati a Cabo Delgado

L'ondata di violenze travolge donne e bambini in Mozambico, mentre la carenza di fondi minaccia l’azione umanitaria dell'Oim

Di redazione
Foto Vatican News

La provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, è nuovamente teatro di un’emergenza umanitaria a causa dell’escalation di violenza causata da gruppi armati. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, andando ad aggravare una situazione già critica che conta oltre duecentomila sfollati interni. La maggioranza dei profughi è composta da donne e bambini che necessitano urgentemente di cibo, ripari e assistenza medica, mentre la riduzione dei finanziamenti internazionali rischia di bloccare i soccorsi essenziali.

L’emergenza

Sono 7.029 le persone costrette ad abbandonare le proprie case nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, a causa di una nuova ondata di violenze e del timore di attacchi da parte di gruppi armati non statali. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi oggi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Tra il 21 settembre e il 27 ottobre migliaia di famiglie sono state costrette a fuggire, in alcuni casi anche più volte. Donne e bambini rappresentano quasi l’80% dei nuovi sfollati. Tra loro figurano anche donne incinte, anziani e persone con disabilità. La nuova emergenza aggrava una crisi umanitaria che dura da anni: nell’ottobre 2026 la provincia ospitava già oltre 205mila sfollati, più della metà bambini, distribuiti in 84 siti. La maggior parte dei nuovi arrivati trova accoglienza presso famiglie e comunità locali, già messe a dura prova dalla mancanza di risorse e servizi.

I bisogni più urgenti

Tra i bisogni più urgenti segnalati dall’Oim figurano cibo (88%), riparo (71%) e assistenza sanitaria (44%). L’organizzazione assicura interventi di emergenza, distribuzione di beni essenziali, servizi igienico-sanitari e sostegno psicologico, ma avverte che la riduzione dei finanziamenti rischia di compromettere la risposta umanitaria proprio mentre aumentano le necessità.

Fonte Agensir

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Inverno: partenza mite secondo il Centro Europeo

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE