Crisi ad Haiti: El Salvador invia un contingente militare

L’impegno internazionale per la stabilizzazione di Haiti registra una svolta significativa con l’arrivo di nuove forze militari d’élite nel territorio caraibico. Questa complessa operazione, fortemente voluta e coordinata a livello regionale, punta a contrastare l’egemonia delle organizzazioni criminali che da tempo tengono in scacco la popolazione locale e le istituzioni statali. L’intervento evidenzia la crescente cooperazione tra i governi dell’area latino-americana e americana per far fronte a una crisi umanitaria e di sicurezza senza precedenti, cercando di ripristinare l’ordine democratico e la legalità in un contesto gravemente compromesso dalla violenza delle bande armate.

Lo schieramento

El Salvador ha schierato oltre mille soldati ad Haiti per rafforzare le operazioni di sicurezza nel Paese caraibico. Secondo i registri di tracciamento aereo, almeno tre Boeing 747-400 provenienti da San Salvador sono atterrati il 27 ottobre, supportati anche da velivoli da trasporto militare forniti dal Comando Sud degli Stati Uniti e dall’Aeronautica colombiana. Il quotidiano locale Le Nouvelliste ha elevato la cifra complessiva a 1.300 effettivi, citando una fonte governativa haitiana.

Le dichiarazioni

“Con i 690 militari arrivati oggi, ora c’è un contingente di 1.300 soldati salvadoregni ad Haiti. Questo dispiegamento avviene in comunicazione con il governo haitiano. È un Paese amico che aiuta, non un’invasione”, ha dichiarato la fonte. L’incremento delle truppe salvadoregne, autorizzato dal presidente Nayib Bukele, rappresenta un rinforzo cruciale per la forza multinazionale, che finora contava circa 2.000 unità su un totale di 5.500 autorizzate. Il massiccio invio fa seguito alla recente scomparsa di quattro soldati durante un’imboscata tesa dalle bande armate locali.

Fonte Ansa