Esteri

Costa Rica: varato un piano nazionale per aiutare oltre 7mila persone senza dimora

Il governo del Costa Rica ha presentato una nuova strategia interistituzionale per assistere le 7.032 persone che vivono per strada nel Paese

Di redazione
Foto di Jon Tyson su Unsplash

Il Costa Rica cambia approccio nella gestione della vita in strada e lancia una strategia interistituzionale destinata alle oltre 7mila persone senza dimora presenti nel Paese. Il progetto, sperimentato inizialmente a San José, punta a garantire un percorso di assistenza continuo e coordinato, superando la frammentazione degli interventi. Al centro del piano ci sono il contrasto alle dipendenze, il sostegno sociale e il reinserimento nella comunità, attraverso una maggiore collaborazione tra governo, municipalità e organizzazioni impegnate sul territorio.

Il piano

Il governo del Costa Rica ha presentato una nuova strategia interistituzionale per assistere le 7.032 persone che vivono per strada nel Paese, l’80% delle quali di cittadinanza costaricana. La prima fase del progetto verrà testata per 90 giorni nel distretto Merced e nel cantone centrale di San José, dove si concentrano 1.753 senzatetto.

L’obiettivo

L’obiettivo primario è superare la frammentarietà degli interventi passati, garantendo un processo continuo di recupero che eviti continui rimbalzi da un ente all’altro. Le autorità hanno infatti ammesso che “la rotta su cui lavoravamo negli anni precedenti è diventata insufficiente”, rendendo indispensabile un’azione coordinata tra Stato, municipalità e organizzazioni sociali. Durante la presentazione, la presidente Laura Fernández ha evidenziato il profondo legame tra la vita in strada e la tossicodipendenza, muovendo una dura critica all’Istituto sull’alcolismo e la farmacodipendenza (Iafa). “L’Iafa non serve a nulla”, ha dichiarato, precisando di non voler attaccare i dipendenti, bensì un modello normativo inefficace. Annunciando un’imminente ristrutturazione dell’ente, l’esecutivo punta a trasformare i semplici iter burocratici in reali opportunità di accompagnamento e reinserimento nella comunità.

Fonte Ansa

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