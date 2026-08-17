Corea del Sud e Usa: al via le esercitazioni militari congiunte

Corea del Sud e Stati Uniti hanno avviato le annuali esercitazioni militari congiunte, un appuntamento centrale per la sicurezza della penisola coreana. Le manovre, che coinvolgono operazioni multidominio e simulazioni di scenari realistici, puntano a rafforzare la prontezza delle forze alleate. Sullo sfondo resta il tema del trasferimento a Seul del comando operativo in tempo di guerra, mentre Washington ha annunciato una riduzione delle esercitazioni, giudicandole costose e potenzialmente provocatorie.

L’esercitazione

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive: Seul punta a sfruttare le manovre per accelerare il processo di riacquisto del comando operativo in tempo di guerra (Opcon) da Washington. È quanto riporta l’agenzia Yonhap, in base a quanto comunicato da Seul. L’esercitazione annuale ‘Ulchi Freedom Shield’ (Ufs) si svolgerà fino al 27 agosto e prevede operazioni congiunte e multidominio, finalizzate a potenziare la prontezza e le capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche che riflettono la natura in rapida evoluzione della guerra moderna.

Le dichiarazioni

Poco prima dell’inizio, il presidente Usa Donald Trump su Truth aveva annunciato una diminuzione delle manovre: ‘Sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord’.

Fonte Ansa