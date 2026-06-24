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Corea del Nord, Kim Jong-un: “La Marina sarà dotata di armi nucleari”

Il leader nordcoreano ha annunciato l'avanzamento del programma strategico durante il varo di una nuova nave da guerra

Di redazione
Foto di Daniil Zameshaev su Unsplash

La Corea del Nord accelera il rafforzamento delle proprie capacità militari. In occasione del varo di una nuova nave da guerra, il leader Kim Jong-un ha dichiarato che il programma per dotare la Marina di armi nucleari sta procedendo secondo i piani. Le sue parole, diffuse dai media statali, confermano l’intenzione di Pyongyang di trasformare la propria forza navale in un corpo militare strategico.

Le dichiarazioni

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che il suo Paese sta “dotando la Marina di armi nucleari“. Lo ha detto in occasione del varo di una nave da guerra, secondo quanto riportato dai media statali. “La Marina sta diventando un corpo militare a tutti gli effetti, dotato di mezzi strategici, poiché il programma di dotazione della Marina con armi nucleari sta procedendo in modo ineccepibile secondo il percorso previsto”, ha dichiarato Kim Jong Un, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency.

Fonte Ansa

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