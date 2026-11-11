Cop31, von der Leyen: “L’obiettivo dell’Ue è diventare a impatto climatico zero”

L’era dell’elettricità potrà significare bollette più basse e maggiore sicurezza energetica, oltre alla riduzione delle emissioni di gas serra. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo alla giornata dei leader a Cop31, esprimendo il sostegno dell’Ue all’impegno globale per portare la quota di elettricità nei consumi energetici al 35% entro il 2035. “Si tratterà di un passo decisivo verso l’obiettivo di diventare il primo continente a impatto climatico zero”, ha dichiarato.

L’era dell’elettricità

L’Unione europea sta “accelerando sull’elettrificazione. Il mondo è ormai entrato nell’era dell’elettricità e quindi sosteniamo l’impegno globale per l’elettrificazione ‘35-by-35′“. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al summit dei leader della Cop31 di Antalya, in Turchia, confermando l’adesione dell’Ue all’obiettivo di elettrificare il 35% dei consumi energetici entro il 2035 promosso dalla presidenza della Cop31 insieme all’Agenzia internazionale dell’Energia.

Obiettivo alla portata

L’Aie “ci ha dimostrato che l’obiettivo «35-by-35» è alla nostra portata e che raggiungerlo potrebbe portare vantaggi significativi: minori spese per l’importazione di combustibili, bollette energetiche più basse per i consumatori, minori emissioni legate all’energia, maggiore sicurezza energetica”.

Il contesto

“Quest’estate è stata l’estate della verità. Inondazioni in Nepal, siccità dal Sudan all’America Centrale e, in Europa, una delle peggiori stagioni di incendi boschivi mai registrate. Mentre si manifesta la crisi climatica, le interruzioni nelle forniture energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz stanno scuotendo i mercati energetici globali. Il mondo sta toccando con mano il prezzo del mantenimento dello status quo, sia per il nostro clima che per la nostra sicurezza energetica”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Cop31 ad Antalya.

Ue a impatto climatico zero

“Ci troviamo di fronte a un punto di svolta globale. L’ultimo rapporto dell’Onu è inequivocabile: siamo sulla rotta per superare l’obiettivo di 1,5 gradi, e ogni frazione di grado è fondamentale. Dobbiamo quindi intensificare i nostri sforzi, e l’Europa farà la sua parte. In primo luogo, stiamo onorando i nostri impegni climatici. Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2030: stiamo riducendo le emissioni di oltre la metà e abbiamo tracciato un percorso per tagliarle del 90% entro il 2040. Si tratterà di un passo decisivo verso l’obiettivo di diventare il primo continente a impatto climatico zero“, ha concluso.

Fonte Ansa