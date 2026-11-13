Conflitti ed epidemie: 30,3 milioni di congolesi a rischio di insicurezza alimentare acuta

Rischia di aggravarsi la crisi alimentare che colpisce la Repubblica Democratica del Congo. Secondo gli esperti Onu che misurano la fame e la malnutrizione a livello globale, entro il primo semestre del 2027 i congolesi che soffrono di insicurezza alimentare acuta critica potrebbero arrivare a 30,3 milioni, dai 29 attuali. L’est del Paese, attraversato da scontri armati e interessato dall’epidemia di Ebola, e la zona più critica.

La previsione

Il numero di persone che affrontano un’insicurezza alimentare acuta critica nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe raggiungere il livello record di 30,3 milioni nel primo semestre del 2027: è quanto hanno segnalato in un comunicato congiunto le agenzie dell’Onu Programma alimentare mondiale (Pam), Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), Unicef e Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Secondo l’ultima analisi di un gruppo di esperti che monitora la fame e la malnutrizione a livello globale, tra settembre e dicembre 2026 quasi un quarto della popolazione congolese, pari a 29 milioni di persone, si trova già in una situazione di “crisi” alimentare.

Le cause

A causa di conflitti armati, sfollamenti, impennata dei prezzi ed epidemie, tale cifra potrebbe salire a 30,3 milioni tra gennaio e giugno 2027 rispetto ai 26,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2026. Inoltre, il numero di persone in una situazione di “emergenza” alimentare è destinato ad aumentare, passando dagli attuali 3,6 milioni a 4,2 milioni all’inizio del 2027, continuano le agenzie dell’Onu.

La situazione nella regione orientale

La regione orientale congolese, devastata da un’epidemia di Ebola e teatro di violenze perpetrate da gruppi armati, è l’area in cui si registrano le necessità più urgenti. Più di 11 milioni di persone nelle province del del Nord Kivu, del Sud Kivu e dell’Ituri potrebbero trovarsi ad affrontare una crisi alimentare o una situazione ancora peggiore, nel primo semestre del 2027.

Fonte Ansa